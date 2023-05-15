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НовостиОбщество15 мая 2023 9:56

За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 67 раз выезжали на ложные вызовы

Всего спасатели осуществили 678 вызовов за данный период
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 67 раз выезжали на ложные вызовы

За прошедшую недели сотрудники МЧС в Тульской области 67 раз выезжали на ложные вызовы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 8 по 14 мая пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 678 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 67 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 40 пожаров, в которых пострадали 7 человек.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 19 раз.