В Туле задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов города, расположенного по улице Пузакова. Из торгового зала украли товары различного наименования.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказалась 51-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.