Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 10 по 14 мая 2023 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Привокзального округа Тулы (6,8 – 9,6 градусов). Зареченский (8,2 - 8,6) и Центральный (6,6 - 9,4) оказались на второй позиции. Следом — Советский (7,4 – 8,6).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,0-5,2 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).