В Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина образовалась огромная пробка из-за троллейбусов Фото: соцсети

Утром 15 мая в утренние в районе Зеленстроя снова образовалась огромная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на ремонтируемом участке проспекта Ленина из-за обрыва контактной сети встали сразу 3 троллейбуса. В связи с этим в сторону центра можно проехать только по одной полосе.

Напомним, неожиданный ремонт проспекта Ленина в Туле стартовал 3 мая. Технологический процесс расписан так, что по плану работы будут завершены до 1 сентября. Определены 7 зон производства работ по АГБС.