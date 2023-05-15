Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 8:51

В Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина образовалась огромная пробка из-за троллейбусов

В районе Зеленстроя к центру города можно проехать только по одной полосе
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина образовалась огромная пробка из-за троллейбусов

В Туле на ремонтируемом участке проспекта Ленина образовалась огромная пробка из-за троллейбусов

Фото: соцсети

Утром 15 мая в утренние в районе Зеленстроя снова образовалась огромная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на ремонтируемом участке проспекта Ленина из-за обрыва контактной сети встали сразу 3 троллейбуса. В связи с этим в сторону центра можно проехать только по одной полосе.

Напомним, неожиданный ремонт проспекта Ленина в Туле стартовал 3 мая. Технологический процесс расписан так, что по плану работы будут завершены до 1 сентября. Определены 7 зон производства работ по АГБС.