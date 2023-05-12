Пьяный прапорщик подстрелил пах военнослужащему из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В конце мая 2022 года старший прапорщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался недовольным тем, что рядовой, который проходил военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, спал в неположенное время. Решив проучить военнослужащего, старшина взял автомат, приставил к его паху и выстрелил, причинив пострадавшему огнестрельное, сквозное, пулевое ранение, которое, в соответствии с заключением эксперта, оценивается как лёгкий вред здоровью.

11 августа 2022 года Брянский гарнизонный военный суд признал старшину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с лишением воинского звания «старший прапорщик».

Также решением Богородицкого межрайонного суда Тульской области от 12 мая 2023 года исковые требования рядового удовлетворены частично: с ответчика взыскан моральный вред, причиненный преступлением, в размере 100 000 рублей.