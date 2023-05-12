В Туле приступили к проведению работ по удалению борщевика Сосновского Фото: материалы пресс-служб

12 мая на территории Зареченского округа Тулы в деревне Волоть приступили к проведению работ по удалению и обезвреживанию борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Обработку территорий проведут с помощью гербицидов (химический способ) и путем перепашки и окоса территорий произрастания борщевика Сосновского (механический способ).

Напомним, в этом году обработка запланирована в четырех округах Тулы, а именно;

- в Привокзальном (химическим способом, площадь свыше 365 га) ;

- в Пролетарском (химическим и механическим способами, площадь 220,5 га);

- в Зареченском (химическим и механическим способами, площадь 130 га);

- в Центральном (химическим и механическим способами, площадь 14,6 га).