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НовостиОбщество12 мая 2023 14:12

В Туле в преддверии купального сезона водолазы проверили средний пруд в Центральном парке

Проверка дна не выявила серьезных и потенциально опасных находок для жизни и здоровья людей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле в преддверии купального сезона водолазы проверили средний пруд в Центральном парке

В Туле в преддверии купального сезона водолазы проверили средний пруд в Центральном парке

Фото: материалы пресс-служб

Перед началом купального сезона в Туле водолазная группа регионального спасательного ведомства проверила средний пруд парка имени Белоусова на наличие опасных предметов на дне. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Так, данные мероприятия проводятся ежегодно, чтобы избежать травм у купающихся. Специалисты проверили зону площадью более двух тысяч квадратных метров.

В результате на дне водоема водолазы обнаружили мусор, ветви деревьев и другие предметы. Проверка дна не выявила серьезных и потенциально опасных находок для жизни и здоровья людей