Тульская прокуратура опубликовала статистику преступности на территории региона с января по апреля 2023 года Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по апрель 2023 года правоохранительные органы выявили 5 431 преступление. Анализ социально-криминологической характеристики показывает, что показатели преступности снизились в следующий направлениях:

- на 61,1% количество нарушений ПДД, повлекших смерть человека (с 54 до 21);

- на 54,5% количество разбойных нападений (с 22 до 10).- на 54,5% количество разбойных нападений (с 22 до 10).;

- на 35,1% количество угонов транспортных средств;

- на 26,7% количество убийств (с 30 до 22);

- на 22,2 количество умышленного уничтожения имущества граждан путем поджога (с 18 до 14);

- на 21,1% количество преступлений экономической направленности (с 453 до 354);

- на 19,2 % количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (с 52 до 42);

- на 18% количество грабежей (с 111 до 91);

- на 4,8% количество уличной преступности (с 668 до 636).

Также, в январе — апреле 2023 года, правоохранительные органы выявили 547 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием — 66.

Раскрываемость преступлений составляет 57,1%, а материальный ущерб достиг 588 миллионов рублей.