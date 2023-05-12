В Туле 20-летний мужчина предстанет перед судом за хищение денежных средств у пожилых граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Твери, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Установлено, что в августе и сентябре 2022 года мошенники звонили пожилым жителям Тулы и сообщали о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал 20-летний обвиняемый и забирал деньги. В общей сумме было похищено более 2 миллиона 300 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в Зареченский суд для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.