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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:31

В Туле 20-летний мужчина предстанет перед судом за хищение денежных средств у пожилых граждан

У пенсионеров похитили свыше 2,3 млн рублей.
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 20-летний мужчина предстанет перед судом за хищение денежных средств у пожилых граждан

В Туле 20-летний мужчина предстанет перед судом за хищение денежных средств у пожилых граждан

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Твери, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Установлено, что в августе и сентябре 2022 года мошенники звонили пожилым жителям Тулы и сообщали о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал 20-летний обвиняемый и забирал деньги. В общей сумме было похищено более 2 миллиона 300 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в Зареченский суд для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.