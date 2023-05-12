С начала 2023 года в ДТП на территории Тульской области по вине нетрезвых водителей погибли 5 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 года на территории Тульской области зарегистрировано 38 ДТП, произошедших с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, в которых 5 человек погибли, а 58 - получили ранения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.