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НовостиОбщество12 мая 2023 12:44

Ремонт плотины в Платоновском парке Тулы планируют завершить до 20 июня

Об этом сообщает главное управление по Привокзальному территориальному округу города
Михаил КОРЕНЮГИН
Ремонт плотины в Платоновском парке Тулы планируют завершить до 20 июня

Ремонт плотины в Платоновском парке Тулы планируют завершить до 20 июня

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Платоновском парке Тулы ремонт плотина между верхним и нижним прудами планируют завершить до 20 июня. Об этом сообщает главное управление по Привокзальному территориальному округу города.

В данный момент уже утрамбовано щебнем основание плотины и ведутся подготовительные работы к асфальтированию. А в прошлом году были выполнены работы по реконструкции тела с обустройством водопропускной системы.

Напомним, с 2018 года объект находился в аварийном состоянии и было принято решение провести капитальный ремонт. Так, в 2021 году объект перешел в муниципальную собственность, что позволило в 2022 году заключить трёхсторонний договор на её капремонт.