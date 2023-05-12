В Донском 27-летний мужчина до смерти избил свою мать деревянной шваброй Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в ночь со 2 на 3 января 2023 года 27-летний обвиняемый находился в квартире по месту жительства со своей 55-летней матерью, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила сына нецензурной бранью. Разозлившись, мужчина избил родственницу деревянной шваброй и ушел в свою комнату, а ночью обнаружил потерпевшую на диване без признаков жизни и вызвал скорую.

Желая избежать наказания, злоумышленник пытался обмануть прибывших медиков и сотрудников полиции, говоря, что его мать много раз упала.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.