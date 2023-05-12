Прокуратура через суд обязала администрацию Тулы отремонтировать дорогу на улице Оружейной

Тульская прокуратура через суд обязала администрацию отремонтировать дорогу на улице Оружейной Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Тулы с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД установила, что вопреки требованиям закона администрация города не провела работы по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги по улице Оружейной на участке от улицы Болдина до улицы Ф. Энгельса.

В связи с этим на данной территории образовались выбоины и неровности, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

Так, по иску прокурора суд администрацию Тулы привести дорогу в порядок до 10 июня 2024 года.

Также начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.