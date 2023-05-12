В Туле на улице Октябрьской сотрудники полиции задержали двух наркокурьеров Фото: материалы пресс-служб

Утром 11 мая на улице Октябрьской в Туле сотрудники полиции привлечением спецподразделения «Гром» задержали двух мужчин, проживающий в селе Архангельское Ленинского района, которые ехали на автомобиле Lada Granta к тайнику, где собирались оставить закладки с наркотиками.

Во время досмотра у злоумышленников обнаружили подготовленные для сбыта полимерные свертки с порошкообразным веществом мефедрон. Также оперативники обнаружили их тайник в Ленинском и Алексинском районах и изъяли оттуда закладки, в которых находился гашиш.

Помимо этого, по месту жительства одного из наркокурьеров были обнаружены наркотические вещества, а также предметы, с помощью которых производилась их фасовка на мелкие дозы.

В данный момент в отношении двух безработных 36-летнего и 34-летнего мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ.