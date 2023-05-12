15 июня в Туле выпустят на линию новые трамваи. Фото: Владимир ЩЕРБАКОВ.

Новые трамвайные вагоны в Туле выпустят на линию 15 июня. Информация об этом появилась в соцсетях от тульского депутата Госдумы Надежды Школкиной.

Речь идет о 17 вагонах, которые были закуплены осенью прошлого года с помощью федеральной субсидии в размере 459 миллионов рублей. Новые трамваи должны быть обеспечены USB-разъемами, климат-контролем и медиа-системой с отображением маршрута.

Все это время они проходили подготовку к выпуску на линию в депо.