В Новомосковске легковушка столкнулась с мотоциклом: байкер госпитализирован Фото: соцсети

11 мая в около четырех часов дня на улице Мира в Новомосковске Тульской области произошло серьезное ДТП. В районе дома № 54 столкнулись мотоцикл и Chevrolet Lacetti.

В ДТП сильно пострадал мотоциклист — ему потребовалась госпитализация.

По информации в соцсетях, байкер двигался с солидным превышением скорости, а машина поворачивала налево. При этом поворотник был включен — мотоцикл просто не среагировал на сигнал. Впрочем, итоговую картину происшествия более точно оценят сотрудники Госавтоинспекции.