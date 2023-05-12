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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:07

В Новомосковске легковушка столкнулась с мотоциклом: байкер госпитализирован

Причины и виновника происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД
Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковске легковушка столкнулась с мотоциклом: байкер госпитализирован

В Новомосковске легковушка столкнулась с мотоциклом: байкер госпитализирован

Фото: соцсети

11 мая в около четырех часов дня на улице Мира в Новомосковске Тульской области произошло серьезное ДТП. В районе дома № 54 столкнулись мотоцикл и Chevrolet Lacetti.

В ДТП сильно пострадал мотоциклист — ему потребовалась госпитализация.

По информации в соцсетях, байкер двигался с солидным превышением скорости, а машина поворачивала налево. При этом поворотник был включен — мотоцикл просто не среагировал на сигнал. Впрочем, итоговую картину происшествия более точно оценят сотрудники Госавтоинспекции.