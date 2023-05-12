В Туле завершился весенний этап обработки от клещей Фото: материалы пресс-служб

С начала мая в Туле акарицидную обработку провели на площади 155 гектаров. Опрыскиванию подверглись общественные пространства города - скверы, на бульвары, кладбища, детские и спортивные площадки.

Клещей уничтожают препаратом на основе циперметрина, действующего на нервную систему паразита, в результате чего он погибает.

Препарат против клещей действует 1,5 – 2 месяца. Вторую акарицидную обработку в Туле проведут в конце августа – начале сентября.