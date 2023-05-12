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НовостиОбщество12 мая 2023 7:52

В Тульской области за минувшую неделю от кори привились 1 808 человек

Прививка против кори включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области за минувшую неделю от кори привились 1 808 человек

В Тульской области за минувшую неделю от кори привились 1 808 человек

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори стартовала в Тульской области 3 апреля. По итогам пятой недели в регионе привились 1 808 человек, в том числе 910 детей.

Стоит помнить, подчеркивают в Роспотребнадзоре, что корь передается воздушно-капельным путем, и обычно заболевают все лица, общавшиеся с больным и не имеющие иммунитета. Корь опасна осложнениями: возможны поражения центральной нервной системы, пневмония, отит, поражение сердечно-сосудистой системы.