В Тульской области за минувшую неделю от кори привились 1 808 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори стартовала в Тульской области 3 апреля. По итогам пятой недели в регионе привились 1 808 человек, в том числе 910 детей.

Стоит помнить, подчеркивают в Роспотребнадзоре, что корь передается воздушно-капельным путем, и обычно заболевают все лица, общавшиеся с больным и не имеющие иммунитета. Корь опасна осложнениями: возможны поражения центральной нервной системы, пневмония, отит, поражение сердечно-сосудистой системы.