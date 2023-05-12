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НовостиОбщество12 мая 2023 7:10

Госавтоинспекция Тульской области предупредила водителей об опасности появления на дороге диких животных

Особенно часто такое происходит ночью
Игорь КОПЫТОВ
Госавтоинспекция Тульской области предупредила водителей об опасности появления на дороге диких животных

Госавтоинспекция Тульской области предупредила водителей об опасности появления на дороге диких животных

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С середины мая и до окончания летнего периода наступает сезон миграции диких животных. Наибольшую опасность представляет появление на дороге лосей. В местах пересечения таких путей с автомобильными дорогами в регионе возможен их выход на проезжую часть, что нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями.

Такое случается чаще всего в вечернее или ночное время, когда животное внезапно появляются в поле зрения водителя, и ничего уже невозможно предпринять, чтобы избежать аварийной ситуации.

Вместе с тем, в ГИБДД по Тульской области считают, что соблюдение ряда правил поможет избежать наезда или минимизировать последствия ДТП. Так, выехав в зону действия дорожного знака 1.27 "Дикие животные", водителю необходимо прежде всего следить за безопасной скоростью движения. Не стоит также резко изменять направление движения - чаще всего водитель и пассажиры автомобиля получают травмы не в результате столкновения, а после выезда на «встречку» и последующего опрокидывания. Также следует использовать противотуманные фары совместно с ближним или дальним режимом света фар для усиления светового потока - они отлично подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных. А еще не стоит сигналить, если на обочине замечено животное - оно может начать движение по совершенно непредсказуемой территории;

И, наконец, если ДТП неизбежно, - минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное. Необходимо помнить, что животный мир являются собственностью Российской Федерации и причиненный ущерб возмещается водителем транспортного средства.