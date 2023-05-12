Госавтоинспекция Тульской области предупредила водителей об опасности появления на дороге диких животных Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С середины мая и до окончания летнего периода наступает сезон миграции диких животных. Наибольшую опасность представляет появление на дороге лосей. В местах пересечения таких путей с автомобильными дорогами в регионе возможен их выход на проезжую часть, что нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями.

Такое случается чаще всего в вечернее или ночное время, когда животное внезапно появляются в поле зрения водителя, и ничего уже невозможно предпринять, чтобы избежать аварийной ситуации.

Вместе с тем, в ГИБДД по Тульской области считают, что соблюдение ряда правил поможет избежать наезда или минимизировать последствия ДТП. Так, выехав в зону действия дорожного знака 1.27 "Дикие животные", водителю необходимо прежде всего следить за безопасной скоростью движения. Не стоит также резко изменять направление движения - чаще всего водитель и пассажиры автомобиля получают травмы не в результате столкновения, а после выезда на «встречку» и последующего опрокидывания. Также следует использовать противотуманные фары совместно с ближним или дальним режимом света фар для усиления светового потока - они отлично подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных. А еще не стоит сигналить, если на обочине замечено животное - оно может начать движение по совершенно непредсказуемой территории;

И, наконец, если ДТП неизбежно, - минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное. Необходимо помнить, что животный мир являются собственностью Российской Федерации и причиненный ущерб возмещается водителем транспортного средства.