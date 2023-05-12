Троих туляков осудили за посредничество во взяточничестве инспектору ГИБДД Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24, 29 и 39-летний туляки в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в «посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору», «даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере» и «приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения».

Согласно представленным прокурором доказательствам, трое мужчин при помощи взятки в суммарном размере 440 тысяч рублей старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения регистрационной работы отделения №1 МРЭО незаконно получили 13 водительских удостоверений в первой половине 2022 года.

Суд приговорил туляков к штрафам от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также к дополнительным наказаниям. 29-летний подсудимый, который является иностранцем, принужден к 360 часам обязательных работ, а 24-летний ограничен в свободе на полгода.

Приговор еще не вступил в законную силу.