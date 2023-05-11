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НовостиПроисшествия11 мая 2023 14:37

В Суворове 44-летний мужчина украл из кафе микроволновку, зерновое кофе и 800 рублей

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов
Михаил КОРЕНЮГИН
В Суворове 44-летний мужчина украл из кафе микроволновку, зерновое кофе и 800 рублей

В Суворове 44-летний мужчина украл из кафе микроволновку, зерновое кофе и 800 рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Суворове с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Ночь в кафе, расположенном на проспекте Мира, разбили оконное стекло и украли микроволновку, зерновое кофе и 800 рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 44-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейскими проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.