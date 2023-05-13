«Мальчик. Воин. Архитектор»: новая выставка в уездном городке Крапивна под Тулой Фото: материалы пресс-служб

В качестве персонажа новой экспозиции в Музее Земства и градостроительной истории, расположенной в Крапивне Щекинского района, архитектор Ильинский ыбран неслучайно - он потомок старинного крапивенского рода.

Выставка рассказывает о трех периодах его жизни: довоенном детстве, Великой Отечественной войне и послевоенном времени – работе по специальности. Здесь представлены документы, письма и военные награды Германа Ильинского, переданные его семьей. Среди экспонатов – семейная икона, принадлежавшая матери Германа Викторовича. Значительная часть выставки рассказывает об участии героя в Великой Отечественной войне.

Экспозицией «Мальчик. Воин. Архитектор» музей планирует открыть цикл выставок об известных людях, чьи корни уходят в крапивенскую землю.

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