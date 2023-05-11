В Богородицке пожилая женщина скончалась спустя две недели после удаления зуба Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что 12 декабря 2022 года 71-летняя женщина, проживающая в Богородицке, удалила зуб в одной из местной поликлиник. Через несколько пенсионерка почувствовала себя плохо и вновь обратилась в ту же поликлинику. Врач осмотрел её и отправил домой.

После женщина проходила лечение в стационаре и была выписана 27 декабря. Однако на следующий день её самочувствие снова ухудшилось. Она вызвала домой участкового, который решил срочно госпитализировать пожилую женщину, но по дороге в больницу прямо в автомобиле скорой помощи, пациентка скончалась.

В данный момент следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения всех необходимых экспертиз будет дана правовая оценка действиям медиков.

Расследование уголовного дела продолжается.