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НовостиОбщество13 мая 2023 10:30

В Тульской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1,5 тысяч семей

С 2023 года выплата предоставляется с учетом ряда изменений
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1,5 тысяч семей

В Тульской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1,5 тысяч семей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет в Тульской области получают 1 456 семей. При этом мера поддержки распространяется на семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без иных требований к занятости или имуществу.

Раньше выплата была положена только на второго ребенка. С этого года - на каждого ребенка, в том числе первенца. Также с мая меняется дата выдачи — деньги поступят 5 июня. И далее будут переводиться именно по такому графику.

Меру поддержки можно получить в дополнение к единому пособию.