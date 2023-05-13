В Тульской области ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1,5 тысяч семей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет в Тульской области получают 1 456 семей. При этом мера поддержки распространяется на семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без иных требований к занятости или имуществу.

Раньше выплата была положена только на второго ребенка. С этого года - на каждого ребенка, в том числе первенца. Также с мая меняется дата выдачи — деньги поступят 5 июня. И далее будут переводиться именно по такому графику.

Меру поддержки можно получить в дополнение к единому пособию.