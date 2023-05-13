В Туле с лекцией о традициях выступит публицист и писатель Александр Архангельский Фото: материалы пресс-служб

Александр Архангельский – российский литературовед, литературный критик, публицист и писатель. Автор романов «Цена отсечения», «Музей революции», «Бюро проверки». На протяжении почти двух десятилетий вел передачу «Тем временем» на телеканале «Культура».

В 2013 году Архангельский представил в Ясной Поляне свою книгу «Музей революции». В 2020-22 годах он здесь же рассказывал о цифровом творчестве на уроках литературы в эпоху трансмедиа. Теперь пришло время новой теме для встречи с туляками.

Уже сегодня, 13 мая, в 16:00 в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет лекция «Как рождаются, живут и умирают традиции». Автор поднимет вопросы добра и зла в них, что это такое и в какой мере мы от их зависим.

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