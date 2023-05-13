Арбитр из Владивостока Сергей Цыганок рассудит встречу тульского «Арсенала» с «Волгарем» Фото: материалы пресс-служб

В 31-м туре Первой лиги «Арсенал» на выезде встретится с астраханским «Волгарем» «Волгарь». Главным судьей матча назначен Сергей Цыганок из Владивостока.

Ему будут ассистировать Андрей Кужелев из Пикалево и Михаил Шпильфогель из Колпино. Резервный судья – волгоградец Дмитрий Прокопов. Инспектор – москвич Сергей Хральцов.

Команды не раз встречались в рамках Первой лиги. В регулярном первенстве оружейники не уступили ни разу. Исключением стала игра в рамках товарищеской встречи в прошлой межсезонке — 1:0 в пользу астраханцев. В первом круге нынешнего сезона на своем поле «Арсенал» оказался сильнее со счетом 3:2. Тогда отличились Померко, Панченко и Хабибов.

Сейчас «Волгарь» находится на 5 строчке турнирной таблицы с 44 очками на балансе, а туляки — на 11-м с 38.