13 мая туляков ждет по-весеннему теплый денек без осадков
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В субботу небо будет преимущественно оставаться чистым, плотная облачность прогнозируется только ближе к вечеру, что приведет к достаточно комфортным ночным температурам.
Атмосферное давление будет стабильным - 751 мм рт. ст. при влажности 30-45%. Ветер северо-западный со скоростью 2,5 — 3,8 м/с.
К ночи похолодает до +11, а ветер практически стихнет. Небо будет облачным, но осадков также не ожидается.
Ультрафиолетовый индекс средний, магнитное поле — спокойное.