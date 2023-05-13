13 мая туляков ждет по-весеннему теплый денек без осадков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В субботу небо будет преимущественно оставаться чистым, плотная облачность прогнозируется только ближе к вечеру, что приведет к достаточно комфортным ночным температурам.

Атмосферное давление будет стабильным - 751 мм рт. ст. при влажности 30-45%. Ветер северо-западный со скоростью 2,5 — 3,8 м/с.

К ночи похолодает до +11, а ветер практически стихнет. Небо будет облачным, но осадков также не ожидается.

Ультрафиолетовый индекс средний, магнитное поле — спокойное.