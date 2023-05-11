В Туле пьяный мужчина убил 58-летнего собутыльника Фото: материалы пресс-служб

В отношении пожилого мужчины, проживающего в Туле, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 7 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 58-летним знакомым. Во время конфликта злоумышленник ударил собутыльника ножом в бедро. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.