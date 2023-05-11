Сотрудники тульской Госавтоинспекции оштрафовали нарушителей ПДД на самокатах и велосипедах Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на профилактику аварийности среди лиц, которые передвигаются на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В ходе мероприятия организаторы призывали данных водителей быть особо внимательными и осторожными вблизи и на проезжих частях дороги и напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД.

Так, всего за 1 час инспекторы привлекли к административной ответственности 4 водителей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Каждый из них заплатит штраф в размере 800 рублей.