В Туле возбуждено уголовное дело за подделку подписей жителей многоквартирного дома на улице Аркадия Шипунова Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Ленинского района провела проверку после обращения жителя дома №16 по улице Аркадия Шипунова в селе Осиновая гора о фальсификации протокола общего собрания собственников.

Установлено, что в Госжилинспекцию региона передали протокол общего собрания, согласно которому 2 декабря 2022 года было принято решение о выборе способа управлении УК ООО «ОСТ-Сервис». Однако собственники квартир не участвовали с собрании и голосовании, а также не расписывались в соответствующих реестрах.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ(подделка официального документа, предоставляющего права). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.