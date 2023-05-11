В Заокском районе автомобиль Chevrolet перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 157-ом километре автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» вечером 10 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:15 автомобиль Chevrolet перевернулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 40-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.