Кому в Туле отключат газ 15 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 15 мая с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома № 20, корп. № 2 по ул. Калинина, дома № 4а по ул. Баженова, дома № 25/24 по ул. Рихарда Зорге / Кутузова и дома № 28 по ул. Шухова, а с 12:00 до 18:00 дома № 56а по ул. Н. Руднева.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.