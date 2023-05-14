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НовостиОбщество14 мая 2023 10:31

Больше трети туляков на летних каникулах отправляют детей в деревню или на дачу

Таковы итоги одного из недавних исследований
Игорь КОПЫТОВ
Больше трети туляков на летних каникулах отправляют детей в деревню или на дачу

Больше трети туляков на летних каникулах отправляют детей в деревню или на дачу

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, 38% респондентов из Тулы рассказали, что их ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне. Эта цифра растет в последние годы. Еще 30% родителей сообщили, что их чада проведут лето дома.

В летний лагерь собираются отправить своего ребенка 15% туляков, еще 10% выступают за отдых на Черноморском побережье. По 4% опрошенных устроят детям поездку по России или в Турцию, Египет, Израиль.

Наименее популярен пришкольный лагерь — в его пользу проголосовали только 1% опрошенных.