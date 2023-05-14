Туляков приглашают ознакомиться с редкими музыкальными инструментами Фото: материалы пресс-служб

Во временной экспозиции посетители могут увидеть более 60 предметов музыкального фонда (XIX-XX вв.), которые в разные годы были подарены музею жителями Тулы и коллегами из других музыкальных музеев России. Например, мандолины из коллекции скрипичного мастера Михаила Нестеренко. Также, на выставке представлена концертина из коллекции народного артиста Российской Федерации, конферансье, куплетиста Павла Рудакова.

Среди предметов - и личные вещи. Например, фотографии, документы и награды Иосифа Михайловского - народного артиста РСФСР, художественного руководителя Тульской областной филармонии. Посетителям будет интересна и коллекция, посвященная Генриху Гиндесу - военному дирижеру и композитору, художественному руководителю Тульской областной филармонии.

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