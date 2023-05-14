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НовостиЗвезды14 мая 2023 7:31

Туляки могут совершить визуальное путешествие по уголкам родного города, отправиться в Орел или в солнечную Черногорию

Это можно сделать на юбилейной выставке тульского художника Александра Петровичева и его учеников
Игорь КОПЫТОВ
Туляки могут совершить визуальное путешествие по уголкам родного города, отправиться в Орел или в солнечную Черногорию

Туляки могут совершить визуальное путешествие по уголкам родного города, отправиться в Орел или в солнечную Черногорию

Фото: материалы пресс-служб

Александр Петровичев - председатель Международной общественной организации художников «Круг», при которой работает его собственная студия. Экспозиция включает 130 произведений мастера и его учеников.

Работы Петровичева выполнены в технике импрессионизма, наполнены близкими друг к другу оттенками и тонами. Особенное место в творчестве занимает Ясная Поляна, в которую он выезжал на протяжении семи лет.

Среди полотен учеников студии - картины Павла Ганжи, Елены Андрус, Елены Свиридовой и других.

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