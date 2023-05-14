14 мая порадует туляков теплой и почти безветренной погодой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Заключительный день недели будет по-прежнему теплым, как и весь уик-энд. Столбики термометров поднимутся днем до 20 градусов тепла при облачном с прояснениями небе. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. при влажности менее 50%. Ветер северный, временами переходящий в северо-восточный. Скорость 3,2 — 3,6 м/с.

К ночи похолодает до +9, а ветер станет почти штилевым — 1-2 м/с. Осадков также не ожидается.

Ультрафиолетовый индекс средний, магнитное поле — спокойное.