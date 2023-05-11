В Туле за дачу взятки 46-летнего калужанина приговорили к 3 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Калужской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие в крупном размере).

Установлено, что директор ООО «Союз» в помещении автосалона ООО «М-Авто» в Туле передал летнему директору государственного казенного учреждения Калужской области «Куйбышевское лесничество» лично взятку в размере 200 тысяч рублей за покровительство работы компании в сфере лесопользования и попустительство по службе.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Свою вину мужчина не признал.

Также 27 января 2023 года директора лесничества осудили на 3 года и приговорили к штрафу в размере 3 миллионов рублей.