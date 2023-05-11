В ДТП в Щекинском районе Тульской области пострадали два несовершеннолетних пассажира Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 231-ом километре автодороги М-2 «Крым» днем 10 мая произошло ДТП. Там примерно в 15:15 автомобиль Nissan врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 38-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Wingroad, совершила наезд на препятствие - опору линии электропередачи с последующим съездом в правый по ходу движения кювет и опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры транспортного средства — 10-летний мальчик и 2-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.