Тульские спортсменки привезли медали с Первенства и Чемпионата России по чир спорту Фото: материалы пресс-служб

С 3 по 9 мая в Москве проходили соревнования по чир спорту, в котором приняли участие более 4 тысяч человек из 52 регионов страны. Тульскую область представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

По информации пресс-службы администрации Тулы, команда «Grand Prix» в составе Кристины Глыбиной, Анастасии Романовой, Юлии Савоськиной, Оксаны Сигуткиной, Полины Шерстовой, Софии Шерстовой стали серебряными призерами Чемпионата России в дисциплине «батон твирлинг произвольная программа 6-8 человек».

Также Катерина Сюгияйнен стала победителем первенства России по чир спорту в дисциплине «батон твирлинг произвольная программа в категории юниорки» и получила звание «Спортсмен года по Батон Твирлингу 2023».