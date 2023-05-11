На кладбище в Каменском районе Тульской области ликвидировали несанкционированную свалку Фото: материалы пресс-служб

В Каменском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления на территории.

Установлено, что у входа центрального кладбища, расположенного в селе Архангельское, образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых и строительных отходов. Однако администрация муниципального образования не приняла никаких мер по её ликвидации.

В связи с этим с целью устранения выявленных нарушений главе администрации муниципального образования Каменский район внесено представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.

Также должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.3 КоАП РФ (нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).