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НовостиПроисшествия11 мая 2023 9:49

Молодой житель Тульской области напал на продавца магазина и похитил алкогольную продукцию

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Молодой житель Тульской области напал на продавца магазина и похитил алкогольную продукцию

Молодой житель Тульской области напал на продавца магазина и похитил алкогольную продукцию

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов города, расположенного на улице Октябрьской в поселке Старо-Овсянниково. Из торгового неизвестный, применив к работнику магазина насилие неопасное для жизни и здоровья, открыто похитил алкогольную продукцию.

Благодаря просмотру камер видеонаблдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 19-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).