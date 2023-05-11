Молодой житель Тульской области напал на продавца магазина и похитил алкогольную продукцию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов города, расположенного на улице Октябрьской в поселке Старо-Овсянниково. Из торгового неизвестный, применив к работнику магазина насилие неопасное для жизни и здоровья, открыто похитил алкогольную продукцию.

Благодаря просмотру камер видеонаблдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 19-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).