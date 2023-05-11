В Туле приводят в нормативное состояние газоны Фото: материалы пресс-служб

10 мая в Туле приступили в работам по приведению в нормативное состояние газонов на участке проспекта Ленина от улицы Каминского до улицы Гоголевская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В данный момент продолжается замена грунта, после чего проведут его планировку и выполнят гидропосев. Обновление газонов пройдет по двум сторонам центральной улицы.

Так, в 2023 году запланированы работы по приведению газонов в порядок на участках проспекта Ленина, 9 мая, улицы Октябрьской, Красноармейского проспекта, улицы Мосина 2 и 2д, улицы Советской 2, улицы Ложевой 125 и 130, улицы Пролетарской 26 и 28, улицы Металлургов, улицы Вильямса, улицы Кутузова, Димидовской плотины, улицы М. Горького и Г. Горшкова в поселке Косая Гора.

В конце мая обновление газонов начнется на улице Октябрьской, а потом перейдут в Советском, Привокзальном и Пролетарском округах. Общая площадь работ в этом сезоне коснется более 36 тысяч квадратных метров.