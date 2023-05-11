Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 мая
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 11 мая 5 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 886 человек.
При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 12 жителей региона.
С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 759 человек.
Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.