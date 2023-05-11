В Туле 56-летний мужчина на почве ревности убил 60-летнего знакомого Фото: материалы пресс-служб

В отношении 56-летнего мужчины, проживающего в Туле, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что днем 5 мая 2023 года злоумышленник распивал спиртные напитки вместе со своим 60-летним знакомым в квартире, расположенной по улице 9 Мая в Туле. В один момент между мужчинами на почве ревности возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему один удар в область груди. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

В данный момент произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Злоумышленник после задержания полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.