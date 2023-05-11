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НовостиОбщество11 мая 2023 6:48

Тульские предприятия оборонного комплекса проведут 12 мая на ярмарку вакансий

Работодатели предлагают более 120 вакансий
Игорь КОПЫТОВ
Тульские предприятия оборонного комплекса проведут 12 мая на ярмарку вакансий

Тульские предприятия оборонного комплекса проведут 12 мая на ярмарку вакансий

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пятницу, 12 мая, жителей Тульской области приглашают на ярмарку вакансий в Центр занятости населения на ул. Демонстрации с 10:00 до 12:00.

В мероприятии примут участие следующие тульские оборонные предприятия: АО «АК «Туламашзавод», ПАО «Императорский тульский оружейный завод», ПАО «НПО «Стрела», АО «Тулаточмаш», АО «Октава», АО «Тульский патронный завод», АО «Машзавод «Штамп».

Вакансии представлены для соискателей с разным опытом работы. Среди самых востребованных вакансий отмечают операторов станков с программным управлением, слесарей — ремонтников, штамповщиков, фрезеровщиков, слесарей – электриков, шлифовщиков, токарей, сборщиков деталей, инженеров.