Тульские предприятия оборонного комплекса проведут 12 мая на ярмарку вакансий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пятницу, 12 мая, жителей Тульской области приглашают на ярмарку вакансий в Центр занятости населения на ул. Демонстрации с 10:00 до 12:00.

В мероприятии примут участие следующие тульские оборонные предприятия: АО «АК «Туламашзавод», ПАО «Императорский тульский оружейный завод», ПАО «НПО «Стрела», АО «Тулаточмаш», АО «Октава», АО «Тульский патронный завод», АО «Машзавод «Штамп».

Вакансии представлены для соискателей с разным опытом работы. Среди самых востребованных вакансий отмечают операторов станков с программным управлением, слесарей — ремонтников, штамповщиков, фрезеровщиков, слесарей – электриков, шлифовщиков, токарей, сборщиков деталей, инженеров.