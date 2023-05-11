В Новомосковске пьяный мужчина пришел на работу к знакомому и напал на него с перцовым баллончиком и ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия).

Установлено, что 7 февраля 2023 года 31-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к 38-летнему знакомому и из-за личной неприязни брызнул ему в лицо перцовым баллончиком, а после нанес один удар в грудь ножом-бабочкой.

После потерпевший смог освободить себе проход и выбежать на улицу. В результате указанных действий мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.