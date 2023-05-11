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НовостиОбщество11 мая 2023 6:38

В ночь с 13 на 14 мая в Туле откроют участок проспекта Ленина для движения

По плану ремонт будет завершен до 1 сентября
Михаил КОРЕНЮГИН
В ночь с 13 на 14 мая в Туле откроют участок проспекта Ленина для движения

В ночь с 13 на 14 мая в Туле откроют участок проспекта Ленина для движения

Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 14 мая откроют участок проспекта Ленина для движения транспорта. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Тулы.

Так, к ремонту приступили с началом строительного сезона. В данный момент на участке улицы Мира происходит замена плитки на пешеходном тротуаре, а от станции Южной до Орловского путепровода — дорожного полотна.

Технологический процесс расписан так, что по плану ремонт будет завершен до 1 сентября. Определены 7 зон производства работ по АГБС. Ночью с 13 на 14 мая будет осуществлен переход на нечетную сторону проспекта Ленина. Водоналивные блоки будут переустановлены. Центральные полосы откроют для движения.