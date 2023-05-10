В перевернувшимся и сгоревшем автомобиле Ford в Кимовском районе погиб водитель Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе Тульской области на 8-ом километре автодороги «Кимовск-Епифань-Куликово поле-Кресты утром 8 мая произошло ДТП. Там примерно в 8:08 автомобиль Ford перевернулся в кювет и сгорел. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия.