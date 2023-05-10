В Туле на улице Болотово автомобиль Mitsubishi сбил 5-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Болотово днем 6 мая произошло ДТП. Там примерно в 15:10 автомобиль Mitsubishi сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 22-летний молодой человек, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, совершил наезд на 5-летнего мальчика на велосипеде, который въезжал на нерегулируемый перекресток с второстепенной дороги.

В результате ДТП несовершеннолетнего велосипедиста госпитализировали в больницу с различными травмами. На момент происшествия он находился без защитной экипировки.