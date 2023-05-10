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НовостиПроисшествия10 мая 2023 14:03

В Ясногорском районе Тульской области автомобиль Peugeot столкнулся с «КамАЗом»

Двух пострадавших госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ясногорском районе Тульской области автомобиль Peugeot столкнулся с «КамАЗом»

В Ясногорском районе Тульской области автомобиль Peugeot столкнулся с «КамАЗом»

Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе на 39-ом километре автодороги «Ново-Клейменово-Ясногорск-Мордвес» днем 6 мая произошло ДТП. Там примерно в 12:00 столкнулись автомобиль Peugeot и «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 54-летняя женщина, управляя автомобилем Peugeot 3008, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу пользующемуся преимущественным правом движения автомобилю КАМАЗ 55111, за рулем которого находился 44-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 55-летний пассажир легкового транспортного средства. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.